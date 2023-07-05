В Башкирии мужчина чуть не задушил родную маму

Как сообщили в пресс-службе МВД региона, 3 июля жильцы дома по улице Кирова заявили, что в одной из квартир зафиксировали домашнее насилие. Выяснилось, что в квартире живёт 75-летняя женщина с инвалидностью, которая уже несколько месяцев прикована к постели, и её безработный 52-летний сын. Мужчина не заботился о маме и много пил, при этом срывая на матери злость. В злополучный день горожанин даже попытался убить женщину – он положил на её лицо подушку и начал душить. К счастью, женщине удалось позвать на помощь.