В Башкирии мужчина чуть не задушил родную маму

В Белорецке задержали местного жителя, которого подозревают в нападении на родную мать.

Фото №1 - В Башкирии мужчина чуть не задушил родную маму

Как сообщили в пресс-службе МВД региона, 3 июля жильцы дома по улице Кирова заявили, что в одной из квартир зафиксировали домашнее насилие. Выяснилось, что в квартире живёт 75-летняя женщина с инвалидностью, которая уже несколько месяцев прикована к постели, и её безработный 52-летний сын. Мужчина не заботился о маме и много пил, при этом срывая на матери злость. В злополучный день горожанин даже попытался убить женщину – он положил на её лицо подушку и начал душить. К счастью, женщине удалось позвать на помощь.

Мужчина пояснил, что мать запрещает ему пьянствовать, но убивать её он не собирался. От дальнейшей дачи показаний он отказался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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