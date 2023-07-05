В Башкирии пенсионерка положила еще миллион в копилку мошенников

История продолжалась в течение нескольких дней. Сначала неизвестные обратились к 64-летней женщине через мессенджер. Преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и банковскими менеджерами, сообщив потерпевшей о попытках хищения средств с ее счета и фиктивном оформлении кредита на ее имя. Чтобы якобы помешать этим действиям, аферисты убедили ее саму оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Наивная женщина последовала рекомендациям мошенников и перевели им почти 1 миллион рублей.