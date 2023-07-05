Боец из Башкирии с позывным «Дозор» получил именные часы от Радия Хабирова

Часы от Главы Башкортостана за мужество и доблесть. Именной подарок уроженцу Кигинского района на одном из самых горячих направлений Запорожской области передал первый вице-премьер республиканского правительства Азат Бадранов.
Боец с позывным «Дозор» не только кадровый военный, но и сам вырос в военной династии. Его отец сейчас также находится в зоне СВО на Сватовском направлении. Из-за службы на Дальнем Востоке сын не виделся с ним уже три года. Но за более чем год нахождения в зоне проведения специальной военной операции встретиться пока ещё не получилось. Тем не менее командир артиллерийской батареи уверен, что после победы они обязательно увидятся. Азат Бадранов также поинтересовался обстановкой военнослужащего дома, предложил помощь в случае необходимости и передал бойцам артиллериста настоящий башкирский мед.