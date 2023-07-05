Боец из Башкирии с позывным «Дозор» получил именные часы от Радия Хабирова

Мы здесь боремся за правду. Потому что гражданские люди стремятся и стремились всегда в Россию. А киевский режим всегда хотел их огородить от России. И чтобы они варились в этой непонятной каше. И всегда, каждый день, я ребят настраиваю, что мы боремся за правду. Мы продолжаем уничтожать нацизм, как делали наши деды. Привозят гуманитарку, приходят и детские письма. Читаем их по радиостанции, повышаем боевой дух бойцов. Они знают, что в них верят не только бабушки и дедушки, в них верят дети. Это больше всего затрагивает душу.

Позывной «Дозор»