«Заново учился дышать»: подростку из Башкирии требуется помощь

Летом прошлого года в детском лагере «Юлдаш» в Сибае произошло трагическое событие. На 15-летнего Дияза Юнусова упал железный турник, который практически раскрошил череп мальчика с левой стороны. Ребенок долго находился без сознания в реанимации. Диагнозы были неутешительные. Но мальчик смог выкарабкаться и сейчас проходит реабилитацию. Семье необходима помощь неравнодушных.

В реанимации Дияз провел месяц. Родители верили, что ребенок выкарабкается. Молитвы близких помогли, мальчик вышел из комы. Но передвигаться он мог только на коляске. У Дияза двигается только одна рука. Подросток надеется, что вновь сможет бегать.

Этот год прошёл для меня очень сложно. Я учился заново дышать, говорить. Дияз Юнусов

После первого этапа реабилитации Дияз постепенно возвращается к привычной жизни. В конце мая даже посетил выпускной вечер своего класса. Сам же хочет поступить в педагогический колледж. Впереди – второй этап реабилитации. Как только необходимые средства будут собраны, Дияз с мамой вновь отправятся в специальный центр в Москву.

Глазной нерв атрофирован. Нам попытаются его восстановить. 11 декабря записан на операцию в клинике Мулдашева. Правую сторону полностью парализовало. От того, что он неправильно наступает, у него болят ноги. Зарима Юнусова, мама Дияза