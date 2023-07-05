Вечером горел уфимский ТСК «Сипайловский»

Вечером 5 июля в ТСК «Сипайловский», который расположен на улице Жукова в Уфе, произошло возгорание. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкирии. На место происшествия были направлены пожарные бригады.

Прибыв на место, пожарные обнаружили возгорание тюля и плафона в одном из павильонов на первом этаже здания, откуда были эвакуированы 580 человек, находившихся в здании. К счастью, никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям пожарных, открытое горение было успешно ликвидировано.

В настоящее время проводится расследование для выяснения причины возникновения пожара.