Спасатели Уфы не дали утонуть супружеской паре

Сегодня, 5 июля, сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты пришли на помощь отдыхающим супругам 47 и 45 лет.

Во время мониторинга территории спасатели заметили мужчин на берегу Уфимки, которые активно жестикулировали. Выяснилось, отдыхающие заметили тонущего мужчину. К счастью, к нему вовремя подоспели спасатели, так как уфимец уже начал погружаться под воду.

В 20 метрах от места происшествия спасатели заметили ещё одного тонущего человека. Ею оказалась супруга мужчины, которого только что спасли от смерти.

Обоих спасатели транспортировали до берега. Оказалось, они поводили время за распитием спиртных напитков. Когда супруги решили искупаться, их разделило течением.