Стали известны наиболее комфортные для жизни города Башкирии

В мае 2023 года Россия готова была отчитаться о реальной возможности предоставления комфортной и приятной городской среды в 603 своих городах. Соответствующий отчет Минстроя, размещенный на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), это подтверждает.

Впечатляющих результатов удалось достичь Башкирии, где 76% всех городов, то есть 16 населенных пунктов, были признаны комфортными для проживания. Регион может гордиться такими населенными пунктами, как Янаул, Агидель, Нефтекамск, Бирск, Дюртюлы, Уфа, Октябрьский, Туймазы, Белебей, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Белорецк, Сибай, Баймак и Ишимбай, где создана действительно благоприятная городская среда.

Однако пять городов республики оказались аутсайдерами: Межгорье, Учалы, Кумертау, Давлеканово и Благовещенск. В этих населенных пунктах еще предстоит большая работа для обеспечения высокого уровня комфорта для жителей.