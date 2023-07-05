Российский ученый разработал противоградовую ракету для тушения пожаров и разгона облаков

Алтай - регион, который находится в зоне рискованного земледелия, подверженный частым градам. Из-за погодных условий земледелию наносится урон. Во всем мире разрабатываются противоградовые ракеты, которые воздействуют на облака по всей траектории полета, выпуская «смесовое топливо с льдообразующим реагентом».

В России такие ракеты разрабатывали в других регионах, но проект заморозили, так как часть аппарата сделана из пластика, который плавился при сгорании топлива и влиял на полет. Ученому с Алтая удалось разработать вариант двухрежимного двигателя и новый планер. После получения патента на свое изобретение, ученый раскроет детали разработки.