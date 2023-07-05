В Уфе обсудили планы развития межведомственного сотрудничества на ОДК УМПО

В столице республики прошло заседание с участием руководства «Ростеха» и Премьер-министра Правительства Башкортостана. В ходе совещания гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации наградили орденом Шаймуратова.

Медалью удостаивают за исполнение воинского, гражданского или служебного долга. Сегодня акцент делается на укрепление промышленного взаимодействия. Предприятие на протяжении всей своей истории, с 1925 года, выполняет важные задачи.