В Башкирии продолжается набор желающих отправиться на военную службу по контракту

Только за неделю в уфимских штабах подписали соглашение более 200 контрактников. Договор можно заключить вплоть до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев.