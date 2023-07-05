В Башкирии продолжается набор желающих отправиться на военную службу по контракту

В Уфе сегодня кандидаты провели оформление и приступили к медосмотру. На пункты сбора приходят как опытные бойцы, так и новобранцы.
Нередко договоры заключает группа друзей, коллеги, а на днях десятки мужчин из одной деревни решили вместе отправиться на службу. Объединяют их патриотические чувства.
Только за неделю в уфимских штабах подписали соглашение более 200 контрактников. Договор можно заключить вплоть до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев.
Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117.