В Уфе прошли торжественные проводы новобранцев

Около 400 солдат отправились в Читу. Там наши земляки будут служить в сухопутных войсках. Под марш «Прощание славянки» ребят проводили родные и близкие.

Служить собрались новобранцы как из республики, так и соседних регионов. Некоторые из ребят встретили своих однокурсников и одноклассников. Они надеются, что будут служить вместе.