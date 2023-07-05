В Уфе прошли торжественные проводы новобранцев

Около 400 солдат отправились в Читу. Там наши земляки будут служить в сухопутных войсках. Под марш «Прощание славянки» ребят проводили родные и близкие.
Служить собрались новобранцы как из республики, так и соседних регионов. Некоторые из ребят встретили своих однокурсников и одноклассников. Они надеются, что будут служить вместе.
Как напомнили в военкомате, мероприятия весеннего призыва никак не связаны со специальной военной операцией. Как и прежде призывники будут отправлены домой в установленные сроки. Всего за весенний призыв республика отправит более 5 тысяч новобранцев. Он продлится до 15 июля.