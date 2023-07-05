В лесах Башкирии наступило затишье после нашествия непарного шелкопряда

Спасительные метаморфозы. В лесах Башкирии наступает затишье после воздействия непарного шелкопряда. Пока временное. Гусеницы начали превращаться в куколок, которые затем становятся бабочками.
Они для деревьев непосредственной угрозы не представляют, поскольку не питаются листвой и используют уже накопленную энергию. Однако главная миссия бабочек – откладка яиц, значит, угроза распространения вредителя на будущий год сохраняется.
В этом году прожорливый вредитель оккупировал почти полмиллиона гектаров лесов республики. С чем связана такая активность и грозит ли смертельная опасность для деревьев – подробнее в специальном репортаже БСТ.