В лесах Башкирии наступило затишье после нашествия непарного шелкопряда

Спасительные метаморфозы. В лесах Башкирии наступает затишье после воздействия непарного шелкопряда. Пока временное. Гусеницы начали превращаться в куколок, которые затем становятся бабочками.

Они для деревьев непосредственной угрозы не представляют, поскольку не питаются листвой и используют уже накопленную энергию. Однако главная миссия бабочек – откладка яиц, значит, угроза распространения вредителя на будущий год сохраняется.