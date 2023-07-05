Уфимский хоспис принял первых пациентов

Сегодня заселение происходило во взрослом блоке. В стационаре помощь оказывают постояльцам с различными заболеваниями, но объединяет их лишь одно: вылечить недуги нельзя, но облегчить страдания пациентов, как и поддержать их близких, можно. Чем с сегодняшнего дня и занялись сотрудники Уфимского хосписа.

За её силой воли и желанием жить порой не разглядишь борьбу, которую она ведет уже больше десяти лет. С главврачом хосписа Людмила Алексеевна здоровается как давняя подруга. Знакомы не первый год. Она уж точно знает, через что прошла её теперь уже первая пациентка хосписа. Десятки сеансов облучений, курсы химиотерапии. Всё, чтобы отвоевать жизнь. Но в борьбе пришлось жертвовать. Самостоятельно Людмила Алексеевна не ходит.

Она и вправду ждала все эти годы. Даже не думая, что сможет здесь оказаться. И большинство из сотрудников фонда «Уфимский хоспис» Людмиле Алексеевне уже знакомы.

Дома живёт одна. Старается справляться. Но даже если трудно, виду не подаст.

А Разил Фазаилович рассказать о себе не может. Тяжелые последствия инсульта лишили возможности говорить и приковали к постели. Общение разве что жестами или с помощью дочери.

Они словно поменялись ролями. Теперь уже он, как маленький ребенок – без дочки не может есть, двигаться, умыться.

Это одна из целей хосписа – помочь не только пациентам, но и их близким. Взять передышку.

Завтра в хоспис поступят первые маленькие пациенты. Сотрудникам фонда они хорошо знакомы. Это подопечные, которым специалисты помогают уже не первый год.