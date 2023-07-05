Дети из ДНР поделились впечатлениями об отдыхе в Башкирии

Около двух тысяч детей из ДНР и ЛНР отдохнут этим летом в лагерях Башкортостана. На сегодня более 600 детей уже приняли в четырех районах республики.

Музыкальная минута у одних, шашечные композиции – у других. Третьи отрабатывают трехочковые.

Получается не с первого раза. Но лагерь для того и создан, чтобы практиковать свои навыки. Поэтому в «Дубках» каждый день у ребят расписан по минутам. Дети рисуют, играют на спортплощадках, посещают мастер-классы, экскурсии и изучают достопримечательности Гафурийского района. А их немало.

Новые впечатления, природа Башкортостана и возможность обрести друзей затмевают те 2000 км, что разделяют их от родного дома. Так говорят ребята, которые приехали в Башкортостан из Донбасса.

«Дубки» – единственный летний лагерь в Гафурийском районе. Здесь созданы все условия для качественного и полноценного отдыха детей. Ежегодно центр досуга принимает более 600 ребят. В этом заезде отдыхают 50 школьников из Башкортостана и 96 – из ДНР.