В Башкирии цены на автомобили заметно подросли

В Башкирии автомобили становятся все дороже, и повышение цен касается как местных марок, так и зарубежных моделей. Такие данные приводит Росстат.

С начала текущего года отечественные автомобили подорожали на 1,5%, что составляет в среднем 14 890,67 рублей. Таким образом, стоимость среднего отечественного автомобиля к концу июня достигла отметки в 1 003 113,18 рублей.

Однако, иномарки в Башкирии подорожали еще больше: средняя стоимость автомобилей иностранного производства увеличилась на 6,2%, что эквивалентно 131 608,94 рублям. К концу прошлого месяца, чтобы стать обладателем иномарки, потребовалось выложить уже

2 268 514,87 рублей.