В Башкирии цены на автомобили заметно подросли

В Башкирии автомобили становятся все дороже, и повышение цен касается как местных марок, так и зарубежных моделей. Такие данные приводит Росстат.
С начала текущего года отечественные автомобили подорожали на 1,5%, что составляет в среднем 14 890,67 рублей. Таким образом, стоимость среднего отечественного автомобиля к концу июня достигла отметки в 1 003 113,18 рублей.
Однако,
иномарки в Башкирии подорожали еще больше: средняя стоимость автомобилей
иностранного производства увеличилась на 6,2%, что эквивалентно 131 608,94
рублям. К концу прошлого месяца, чтобы стать обладателем иномарки,
потребовалось выложить уже
2 268 514,87 рублей.
Отмечается, что средние цены на автомобили в Башкирии выше, чем в ПФО и по России в целом.