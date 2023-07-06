В Башкирии обнаружен случай серьезного заболевания

В этом году в Башкирии зарегистрирован редкий случай необычного заболевания у местного жителя, сообщает Роспотребнадзор. Его идентифицировали как псевдотуберкулез, и это пока единичный случай за период с января по май этого года.

Псевдотуберкулез — это неинфекционное заболевание, которое имеет симптомы, напоминающие симптомы туберкулеза.

Всего за указанный период в России было выявлено 178 случаев этого редкого заболевания. Наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Новосибирской области (62 человека). В Санкт-Петербурге (29 человек) и Ямало-Ненецком автономном округе (14 человек) также были обнаружены случаи псевдотуберкулеза. В то же время в 55 субъектах страны недуг не выявлялся.

Симптомы псевдотуберкулеза: кашель с густой мокротой, потеря аппетита и общая слабость. Пациенты также могут испытывать воспаление лимфатических узлов, повышенную температуру тела и ночное потоотделение.