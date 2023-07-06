Лаборатория креативных индустрий и урбанистики работает в Уфе

В студенческом кампусе Уфимского государственного нефтяного технического университета будет функционировать лаборатория креативных индустрий и урбанистики. Эта лаборатория занимается разработкой инновационной цифровой платформы, предназначенной для управления различными городскими системами.
Внедрение данной платформы станет полезным инструментом для администрации города, архитекторов, планировщиков, урбанистов, инвесторов и других специалистов, чья работа тесно связана с развитием и функционированием городской инфраструктуры.
Для разработчиков лаборатории город – это сложная информационно-пространственная система. Молодые ученые активно применяют современные модели, основанные на обработке больших объемов данных, чтобы достичь более эффективного управления.
Это позволяет им создавать модели, которые отражают различные городские процессы. Благодаря цифровым методам имитационного моделирования становится возможным прогнозирование развития города и тестирование управленческих решений на созданной цифровой копии городской системы.