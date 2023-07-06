Лаборатория креативных индустрий и урбанистики работает в Уфе

В студенческом кампусе Уфимского государственного нефтяного технического университета будет функционировать лаборатория креативных индустрий и урбанистики. Эта лаборатория занимается разработкой инновационной цифровой платформы, предназначенной для управления различными городскими системами.

Внедрение данной платформы станет полезным инструментом для администрации города, архитекторов, планировщиков, урбанистов, инвесторов и других специалистов, чья работа тесно связана с развитием и функционированием городской инфраструктуры.

Для разработчиков лаборатории город – это сложная информационно-пространственная система. Молодые ученые активно применяют современные модели, основанные на обработке больших объемов данных, чтобы достичь более эффективного управления.