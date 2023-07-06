В Башкирии туристов попросили пользоваться лестницей при подъеме на Торатау

Причина в том, что основная задача геопарка «Торатау» – сохранение уникальной природной территории, на которой процветает множество эндемичных растений. Именно для защиты этих растений и была создана экотропа, по которой посетителей просят следовать, чтобы избежать повреждения редкой флоры.

Администрация геопарка особо подчеркивает, что дальше парковки передвижение на автомобилях запрещено.

Лестница на пути вверх оснащена пятью смотровыми площадками, шестью теневыми навесами, двенадцатью скамейками, пятью молниеотводами и информационными туристическими стендами.

Вокруг шихана установлена система туристической навигации, а информационные стенды на трех языках рассказывают о биологии, геологии и истории Торатау, а также озера Тугар-Салган.

Кроме того, в геопарке действует визит-центр, где посетители могут получить информацию о рекомендуемом маршруте подъема. Аналогичную функцию выполняют таблички-указатели «безопасная тропа».