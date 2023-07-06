В Башкирии проведут модернизацию ЖКХ по новой программе

Фонд развития территорий продолжает проводить кампанию по предоставлению финансовой поддержки для новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России.

Фото №1 - В Башкирии проведут модернизацию ЖКХ по новой программе

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил, что на данный момент уже приняты решения о финансировании 14 заявок от различных регионов. В это число вошли республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Крым, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Алтайский и Хабаровский края, а также Архангельская, Иркутская, Курская, Новгородская и Пензенская области.

В рамках утвержденных заявок в период с 2023 по 2024 годы будет проведена модернизация 585,9 километров инженерных сетей. Данные мероприятия направлены на улучшение качества коммунальных услуг для более чем 400 тысяч человек.

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