В Башкирии проведут модернизацию ЖКХ по новой программе

Фонд развития территорий продолжает проводить кампанию по предоставлению финансовой поддержки для новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России.

Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил, что на данный момент уже приняты решения о финансировании 14 заявок от различных регионов. В это число вошли республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Крым, Северная Осетия-Алания, Хакасия, Алтайский и Хабаровский края, а также Архангельская, Иркутская, Курская, Новгородская и Пензенская области.