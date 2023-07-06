«Дюртюлимелиоводстрой» все-таки потеряла статус регионального оператора

Статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 был лишена компания "Дюртюлимелиоводстрой". Согласно информации регионального Минэкологии, эти изменения вступят в силу с 17 июля текущего года.

Отметим, что компания продолжит свою деятельность до заключения контракта с новым региональным оператором, который будет выбран по результатам конкурсного отбора. После заключения контракта, "Дюртюлимелиоводстрой" обязан в течение 10 дней передать новому оператору все необходимые данные.

Процедура присвоения статуса регионального оператора новой компании начнется в ближайшие сроки, однако соглашение будет иметь ограниченный срок действия – не более одного года.

В указанную выше зону входят следующие города и районы Башкирии: Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский.