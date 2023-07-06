«Дюртюлимелиоводстрой» все-таки потеряла статус регионального оператора

Статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 был лишена компания "Дюртюлимелиоводстрой". Согласно информации регионального Минэкологии, эти изменения вступят в силу с 17 июля текущего года.
Отметим, что компания продолжит свою деятельность до заключения контракта с новым региональным оператором, который будет выбран по результатам конкурсного отбора. После заключения контракта, "Дюртюлимелиоводстрой" обязан в течение 10 дней передать новому оператору все необходимые данные.
Процедура присвоения статуса регионального оператора новой компании начнется в ближайшие сроки, однако соглашение будет иметь ограниченный срок действия – не более одного года.
В указанную выше зону входят следующие города и районы Башкирии: Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский.
Ранее сообщалось, что компания "Дюртюлимелиоводстрой" регулярно нарушала графики вывоза мусора, что вызывало претензии жителей республики. Помимо этого, деятельность компании получила критику со стороны Главы республики. Кроме того, совсем недавно "Дюртюлимелиоводстрой" был оштрафован на крупную сумму.