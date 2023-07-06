В Башкирии женщину избавили от 10-летних болей в позвоночнике за 25 минут

В больницу Салавата с жалобами на жгучие боли обратилась 45-летняя местная жительница. Оказалось, недуг мучил пациентку на протяжении 10 лет.
Сначала женщина обследовалась амбулаторно. Она выполнила МРТ грудного отдела, который показал гемангиому Th9 позвонка. Однако при обращении к врачам по месту жительства женщине в лечении отказали.
Женщина обратилась к нейрохирургу, который назначил пациентке операцию. В марте этого года женщину прооперировали.
Врачи сделали транскутанную вертебропластику Th9 позвонка костным цементом. Операция проводилась под местной анестезией в течение 25 минут нейрохирургом Арсланом Асылбаевым. Через час после операции пациентка была вертикализирована, сразу после операции было отмечено отсутствие болей в грудном отделе. Женщину выписали на вторые сутки после операции.