В Башкирии женщину избавили от 10-летних болей в позвоночнике за 25 минут

Врачи сделали транскутанную вертебропластику Th9 позвонка костным цементом. Операция проводилась под местной анестезией в течение 25 минут нейрохирургом Арсланом Асылбаевым. Через час после операции пациентка была вертикализирована, сразу после операции было отмечено отсутствие болей в грудном отделе. Женщину выписали на вторые сутки после операции.