Стала известна причина неприятного запаха в нескольких районах Уфы

Жители Уфы пожаловались в социальных сетях мэра города на неприятный запах в Черниковке и на проспекте Октября. Уфимцам ответили в министерстве экологии региона.
В Уфе организован круглосуточный контроль за состоянием атмосферного воздуха. При необходимости к автоматизированным станциям присоединяется передвижная лаборатория Минэкологии. Специалисты непрерывно анализируют вероятные источники запаха.
Министерство проводит анализ по каждому факту превышения ПДК, направляет информацию по объектам федерального государственного экологического контроля в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Башкирии для инициирования проверок. По объектам регионального государственного экологического контроля проведение контрольно-надзорных мероприятий инициирует Минэкологии республики.
При появлении неприятных запахов можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по региону по телефону горячей линии 8 800 77 50 170 (прием звонков в рабочие дни с 10:00 до 16:00).
Круглосуточный прием звонков по телефону 112 ведет Управление гражданской защиты города. Также можно позвонить в оперативную диспетчерскую Минэкологии по номеру 8 347 218 04 30.
По данным на 4 июля, органы прокуратуры проводят внеплановую проверку в отношении одного из нефтеперерабатывающих предприятий Уфы, в которой участвуют специалисты Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.