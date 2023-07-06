С 7 по 10 июля ралли «Шелковый путь» пройдет по территории Башкирии

Это три этапа скоростного участка. Участники гонки проедут по территории Абзелиловского, Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Если говорить в целом, то в 2023 году проведение ралли запланировано по маршруту Казань - Уфа - Москва, который включает девять этапов.