С 7 по 10 июля ралли «Шелковый путь» пройдет по территории Башкирии

Это три этапа скоростного участка. Участники гонки проедут по территории Абзелиловского, Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Если говорить в целом, то в 2023 году проведение ралли запланировано по маршруту Казань - Уфа - Москва, который включает девять этапов.
В общей сложности спортсменам предстоит преодолеть порядка 5 230 километров. Торжественный проезд по Уфе состоится 7 июля. Затем 8 и 9 июля ралли примут Абзелиловский и Учалинский районы; 10 – Баймакский, Хайбуллинский, Зилаирский и Зианчуринский районы.
Планируемое число участников и организаторов ралли – 750 человек из более 20 стран, включая 70 экипажей спортсменов в следующих категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики.