Питомцы жительницы Стерлитамака нападают на жителей в их же квартирах

Жительница Стерлитамака, питающая особую любовь к животным, стала источником беспокойства для соседей, чья жизнь омрачается постоянными неприятностями, которые им создают питомцы женщины.

К дому, расположенному на проспекте Ленина, пристроили здание ЗАГСа, на втором этаже которого проживает пожилая женщина. У нее есть две громких собаки и более 10 кошек, которые выглядят бродячими и нездоровыми. Часто животные выходят на прогулку на крышу пристроя прямо из окна своей хозяйки. Конечно же, такие прогулки оставляют неприятный запах.

Именно из-за этого запаха и постоянной угрозы того, что эти животные могут проникнуть в соседние квартиры и напасть на детей (что уже случалось), многие жильцы не осмеливаются открывать свои балконы и окна. К сожалению, владелица животных все замечания игнорирует. Аналогичная позиция и у органов власти и местных чиновников. А ведь пристрой принадлежит именно администрации. При этом сотрудники ЖЭУ забрали несколько животных. Однако женщина быстро нашла новых.

Жалобы дошли даже до Москвы. Оттуда их переадресовали обратно в регион. Здесь власти вновь отказались решать проблему, подчеркнув, что они уже сделали все, что могли, и посоветовали обратиться в суд.