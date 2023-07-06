Обновленные 100-рублевые банкноты появились В Башкирии

Банк России представил новый образец 100-рублевых купюр, выпущенных в 2022 году, с оригинальным дизайном и усовершенствованными защитными элементами. Они выполнены в оливково-оранжевой цветовой гамме.

Лицевая сторона купюры украшена изображениями знаковых достопримечательностей Москвы: фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, которые показывают год выпуска банкноты - 20:22. Также на лицевой стороне присутствуют Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ и парк «Зарядье».

На оборотной стороне купюры – Ржевский мемориал Советскому Солдату и панорама музея-заповедника «Куликово поле».

Особое внимание уделено защите купюр от подделок. Купюра нового образца оснащена двумя серийными номерами и обновленными защитными элементами. Даже невооруженным глазом можно заметить цветопеременный элемент слева на лицевой стороне банкноты, а если изменить угол зрения, то на однотонном фоне появляется число «100», каждая цифра которого имеет свой цвет. Ниже по банкноте моно разглядеть символ рубля, который в зависимости от расположения купюры выглядит темным на светлом фоне или светлым на темном фоне.

Рельефное исполнение текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», а также штрихи по краям банкноты и само число «100» позволяют ощутить их на ощупь, что добавляет дополнительный уровень защиты от подделок.

В нижней правой части лицевой стороны купюры расположен QR-код. Путем сканирования этого кода можно перейти на сайт Банка России и подробно ознакомиться со всеми характеристиками обновленного денежного знака.