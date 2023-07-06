В Уфе на Восточном выезде укладывают асфальт

В Уфе продолжается строительство Восточного выезда. Рабочие приступили к укладке асфальта.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего на Восточном выезде будет уложено порядка 138 тысяч тонн асфальта.
В июне на крупнейшем инфраструктурном проекте Башкирии был запущен собственный асфальтобетонный завод мощностью 320 тонн смеси в час.
В июле на мосту через реку Уфа приступят к устройству гидроизоляции. После этого дорожники начнут укладывать дорожное полотно на сооружении.
Напомним, что Восточный выезд представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Расчетная скорость движения автотранспорта в тоннеле составит 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.