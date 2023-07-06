В Уфе на Восточном выезде укладывают асфальт

Напомним, что Восточный выезд представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Расчетная скорость движения автотранспорта в тоннеле составит 80 км/ч, благодаря чему автолюбители смогут выезжать из столицы Башкортостана в восточном направлении намного быстрее.