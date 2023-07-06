В Уфе появилась необычная услуга «Трезвый рыбак»

Уфимские рыбаки могут воспользоваться этой уникальной услугой. Необычный бизнес, предложенный местным жителем Радмиром, набирает популярность, привлекая все больше клиентов.

В объявлении, опубликованном на одном из сайтов объявлений Уфы, «Трезвый рыбак» предлагает следующую схему: клиенты могут наслаждаться свободным времяпрепровождением на рыбалке сколько им захочется, а в это время профессиональный рыбак будет заниматься ловлей рыбы. Стоимость услуги – всего 5000 рублей в день и обед за счет клиента.

В настоящее время Радмир набирает опытных рыбаков в свою команду. Он подчеркнул, что сама идея родилась из желания помочь тем рыбакам, которые после нескольких часов рыбной ловли обнаруживали, что приехали домой с пустыми руками, и ждут их лишь горячие ссоры с супругами.