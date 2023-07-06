В Башкирии спасатели пришли на помощь к детям, застрявшим на надувном матрасе

5 июля во время патрулирования на реке Худолаз в Сибае спасатели пришли на помощь детям, которые застряли на надувном матрасе.

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, четверо ребят 14, 9 и 7 лет переплыли на надувном матрасе на другой берег. Обратно дети вернуться не смогли. Спасатели помогли отдыхающим добраться на нужный берег к родителям.