В России введены жесткие меры в отношении уклонистов

Глава Госавтоинспекции Российской Федерации Михаил Черников сообщил, что граждане, не явившиеся в военный комиссариат по повестке, столкнутся с определенными ограничениями.

Фото №1 - В России введены жесткие меры в отношении уклонистов

Он отметил, что в настоящее время ГИБДД ведет соответствующую базу таких уклонистов.

По его словам, этим гражданам будет отказано в получении следующих государственных услуг: получение нового водительского удостоверения, замена существующего и выполнение любы регистрационных действий.

Михаил Черников добавил, что все эти меры осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и их реализация находятся под строгим контролем.       

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