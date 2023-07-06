В России введены жесткие меры в отношении уклонистов

Глава Госавтоинспекции Российской Федерации Михаил Черников сообщил, что граждане, не явившиеся в военный комиссариат по повестке, столкнутся с определенными ограничениями.

Он отметил, что в настоящее время ГИБДД ведет соответствующую базу таких уклонистов.

По его словам, этим гражданам будет отказано в получении следующих государственных услуг: получение нового водительского удостоверения, замена существующего и выполнение любы регистрационных действий.