Мужчина из Башкирии отправится за решетку за то, что оставил знакомого без глаза

Нефтекамский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Чекмагушевского района.
Во время празднования Нового года подсудимый решил выстрелить из пневматического пистолета в своего бывшего знакомого, нанеся тяжелейшее ранение. Инцидент произошел после ссоры между приятелями, которая случилась накануне.
Пуля попала в зрительный нерв, и врачи были вынуждены удалить пострадавшему левое глазное яблоко, дабы предотвратить дальнейшие осложнения.
Подсудимый частично признал свою вину перед судом. Судьи вынесли решение о трех годах лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.