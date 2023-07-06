Мужчина из Башкирии отправится за решетку за то, что оставил знакомого без глаза

Нефтекамский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Чекмагушевского района.

Фото №1 - Мужчина из Башкирии отправится за решетку за то, что оставил знакомого без глаза

Во время празднования Нового года подсудимый решил выстрелить из пневматического пистолета в своего бывшего знакомого, нанеся тяжелейшее ранение. Инцидент произошел после ссоры между приятелями, которая случилась накануне.

Пуля попала в зрительный нерв, и врачи были вынуждены удалить пострадавшему левое глазное яблоко, дабы предотвратить дальнейшие осложнения.

Подсудимый частично признал свою вину перед судом. Судьи вынесли решение о трех годах лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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