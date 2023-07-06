В Башкирии мужчина безжалостно убил двух сыновей и супругу

В августе прошлого года мужчина проводил время за распитием спиртных напитков с двумя 38-летними сыновьями-близнецами, которые являются инвалидами I и II групп. Между главой семейства, его супругой и их сыновьями вспыхнула бытовая ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил им сыновей. Также он нанёс удары 64-летней супруге, которая пыталась остановить ссору. Братья скончались сразу на месте преступления, а их мама – в больнице. Всё произошло на глазах 8-летнего внука убийцы.