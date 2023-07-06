В Уфе из-за жары проводят аэрацию воздуха над дорогами

Каждый день в круглосуточном режиме на линию выходят около 40 единиц поливомоечных машин и 30 пылеуборочных. Также увеличена интенсивность полива зеленых насаждений, клумб и цветников. Особое внимание уделяется недавно высаженным аллеям.