В Уфе из-за жары проводят аэрацию воздуха над дорогами

В Уфе коммунальные службы несколько раз в день поливают дороги из-за сильной жары. Об этом рассказали в администрации города.
Аэрация воздуха позволяет бороться с пылью, не допускать образования «пылевого облака» и охлаждать поверхность дорожного полотна.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить.
Каждый день в круглосуточном режиме на линию выходят около 40 единиц поливомоечных машин и 30 пылеуборочных. Также увеличена интенсивность полива зеленых насаждений, клумб и цветников. Особое внимание уделяется недавно высаженным аллеям.
Фото: администрация г. Уфы.