Башкирские предприниматели готовы к налоговой открытости

Уведомления о присоединении к стандарту налоговой открытости можно направить в срок до 31 июля текущего года, информирует пресс-служба регионального правительства.

По словам заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра финансов Республики Башкортостан Лиры Игтисамовой, присоединяясь к данному стандарту, предприниматель подтверждает соблюдение своих налоговых обязательств и имеет возможность получения дополнительных баллов в рамках конкурса «Налогоплательщик года».

Работа стандарта стартовала в республике в 2019 году и на сегодняшний день является уникальным опытом для России. Он введен указом Гавы Башкирии с целью создания благоприятного предпринимательского климата и формирования образа ответственного налогоплательщика.

Чтобы присоединиться к стандарту необходимо уплачивать налоги в законодательно установленные сроки, представлять налоговую отчетность, а также раскрывать информацию об исчисленных суммах налогов, заработной плате работников и налоговой нагрузке. Важным условием является отсутствие задолженности по уплате налогов.