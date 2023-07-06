В Уфе появилась открытая танцевальная площадка для пожилых

До конца летнего сезона каждый четверг в 18:00 жители Уфы, достигшие возраста 55 лет и старше, имеют возможность посетить легкие танцевальные мастер-классы на свежем воздухе.

Фото №1 - В Уфе появилась открытая танцевальная площадка для пожилых

Они будут проводиться рядом с колесом обозрения на Горсовете профессиональным преподавателем одной из уфимских студий танцев.

Организаторы заверяют, что для участников такие танцы станут источником положительной энергии. Вместе с тем, люди старшего поколения получат легкую физическую нагрузку и повысят уровни своего психологического и эмоционального благополучия.  

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