В Уфе появилась открытая танцевальная площадка для пожилых

До конца летнего сезона каждый четверг в 18:00 жители Уфы, достигшие возраста 55 лет и старше, имеют возможность посетить легкие танцевальные мастер-классы на свежем воздухе.

Они будут проводиться рядом с колесом обозрения на Горсовете профессиональным преподавателем одной из уфимских студий танцев.