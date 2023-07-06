Инспекторы ГИБДД арестовали автомобиль должника прямо на месте остановки

В Башкирии госавтоинспекторы остановили водителя, у которого накопились проблемы с соблюдением ПДД: общая сумма штрафов достигла поразительных 165 тысяч рублей за 300 нарушений правил.

Это случилось благодаря эффективной системе отслеживания, которая сигнализировала о движении Toyota Corolla должника по трассе М5. Патрульные, получив информацию о нарушителе, остановили автомобиль в Чишминском районе.

Водитель категорически отрицал наличие каких-либо нарушений и задолженностей, но база данных доказала обратное. Полицейские вынуждены были вызвать судебных приставов, которые незамедлительно отправили автомобиль на специализированную автомобильную стоянку прямо с места событий.