В Башкирии закроют движение на трассе М-5

Завтра, 7 июля, на трассе М-5 будет ограничено движение транспорта. Его вводят из-за работ на железнодорожном переезде.
Движение закроют для всех видов транспорта на км 108+868 региональной автодороги М-5 (в районе села Аксеново). Ограничение будет действовать с 11:00 до 15:00.
Варианты проезда:
— с Уфы в Белебей через Раевку—Пахарь—Анненково—Белебей;
— с Белебея в Уфу через Анненково—Пахарь—Раевку;
— с Уфы в Бижбуляк через Раевку—Аксеново—Иршат—Усак-Кичу—Чулкан—Бижбуляк;
— с Бижбуляка в Уфу через Чулкан—Усак-Кичу—Иршат—Аксеново—Раевка.