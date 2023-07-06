В Башкирии закроют движение на трассе М-5

Завтра, 7 июля, на трассе М-5 будет ограничено движение транспорта. Его вводят из-за работ на железнодорожном переезде.

Движение закроют для всех видов транспорта на км 108+868 региональной автодороги М-5 (в районе села Аксеново). Ограничение будет действовать с 11:00 до 15:00.