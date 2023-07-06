Грант в 100 тысяч рублей получит одна из мам Башкирии

Речь идет об отборочном этапе федеральной программы «Мама предприниматель». Подача заявок на участие уже стартовала. В проекте могут принять участие мамы-самозанятые, а также те, которые зарегистрировали свои ИП либо общества с ограниченной ответственностью.
В этом году из 1500 участниц, претендующих на победу в региональном этапе конкурса, лишь 63 талантливых финалистки получат шанс продвинуться дальше.
Участницам обещано 50 часов тренингов, направленных на развитие и расширение их предпринимательской деятельности. Они смогут обменяться идеями и получить ценные советы экспертов, которые с радостью поделятся своим опытом и ответят на интересующие их вопросы.
Главным призом станет грант, который победительница получит для финансовой поддержки своего бизнеса и воплощения задуманных идей. Кроме того, женщинам, участвующим в конкурсе, будут вручены ценные подарки от партнеров проекта.
Заявки на участие в программе можно подать в срок до 22 сентября, а начало конкурса запланировано на 3 октября.