Грант в 100 тысяч рублей получит одна из мам Башкирии

Речь идет об отборочном этапе федеральной программы «Мама предприниматель». Подача заявок на участие уже стартовала. В проекте могут принять участие мамы-самозанятые, а также те, которые зарегистрировали свои ИП либо общества с ограниченной ответственностью.

В этом году из 1500 участниц, претендующих на победу в региональном этапе конкурса, лишь 63 талантливых финалистки получат шанс продвинуться дальше.

Участницам обещано 50 часов тренингов, направленных на развитие и расширение их предпринимательской деятельности. Они смогут обменяться идеями и получить ценные советы экспертов, которые с радостью поделятся своим опытом и ответят на интересующие их вопросы.

Главным призом станет грант, который победительница получит для финансовой поддержки своего бизнеса и воплощения задуманных идей. Кроме того, женщинам, участвующим в конкурсе, будут вручены ценные подарки от партнеров проекта.