В Уфе на несанкционированном пляже погибла женщина

Ещё один несчастный случай зафиксировали на водоёме Уфы. Об этом рассказали спасатели Управления гражданской защиты.
В микрорайоне Сипайлово 43-летняя женщина и её товарищ отдыхали на несанкционированном пляже. На берегу даже стоит аншлаг о запрете купания. Женщина объявление проигнорировала и пошла плавать.
В один момент приятель заметил, что она стала тонуть. Мужчина бросился спасать подругу, но не успел. К сожалению, этот заплыв для уфимки стал последним. Женщина, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: УГЗ г. Уфы.