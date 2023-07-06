В Уфе на несанкционированном пляже погибла женщина

Ещё один несчастный случай зафиксировали на водоёме Уфы. Об этом рассказали спасатели Управления гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе на несанкционированном пляже погибла женщина

В микрорайоне Сипайлово 43-летняя женщина и её товарищ отдыхали на несанкционированном пляже. На берегу даже стоит аншлаг о запрете купания. Женщина объявление проигнорировала и пошла плавать.

В один момент приятель заметил, что она стала тонуть. Мужчина бросился спасать подругу, но не успел. К сожалению, этот заплыв для уфимки стал последним. Женщина, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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