В зону СВО из Башкирии после отпуска выехала очередная группа мобилизованных

На двух автобусах от «Уфа-Арены» к местам несения службы. В зону проведения специальной военной операции после отпуска сегодня выехала очередная группа мобилизованных. Проводили военнослужащих в торжественной обстановке.

От имени Главы республики бойцов поприветствовал председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров передал слова благодарности и глубокого уважения от Радия Хабирова и пожелал удачи военнослужащим.

Самое главное, чтобы ребята вернулись живыми и невредимыми. Мы будем молиться за них и ждать. Мы верим, что они вернутся с победой. Мы встретим их, как настоящих героев. 

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Две недели в кругу родных и близких позади. Они возвращаются к боевым товарищам. На смену группе мобилизованных домой на этих автобусах в отпуск приедет другая партия военнослужащих.

Хорошо провел отпуск, повидался с родными и близкими. 

Позывной «Исма»

Все запланированное успел. Теперь снова в бой. Там все друзья, братья. Доверяешь им. 

Позывной «Танцор»

Скорейшего возвращения домой, где их любят и ждут.

Наталья Погибо
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ