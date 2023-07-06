В зону СВО из Башкирии после отпуска выехала очередная группа мобилизованных

Самое главное, чтобы ребята вернулись живыми и невредимыми. Мы будем молиться за них и ждать. Мы верим, что они вернутся с победой. Мы встретим их, как настоящих героев.

Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям