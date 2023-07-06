В зону СВО из Башкирии после отпуска выехала очередная группа мобилизованных

На двух автобусах от «Уфа-Арены» к местам несения службы. В зону проведения специальной военной операции после отпуска сегодня выехала очередная группа мобилизованных. Проводили военнослужащих в торжественной обстановке.
От имени Главы республики бойцов поприветствовал председатель Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям. Фарит Гумеров передал слова благодарности и глубокого уважения от Радия Хабирова и пожелал удачи военнослужащим.
Две недели в кругу родных и близких позади. Они возвращаются к боевым товарищам. На смену группе мобилизованных домой на этих автобусах в отпуск приедет другая партия военнослужащих.