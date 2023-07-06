Коммунальные службы Уфы продолжают готовиться к отопительному сезону

По улице Гоголя меняют устаревшие сети, а по улице Авроры прокладывают новые. Автовладельцам придется потерпеть временные неудобства при проезде этих участков. Но ремонт – необходимая мера, чтобы жители близлежащих домов не остались зимой без горячей воды и тепла.

Горячая пора во всех смыслах. И готовить сани, а в этом случае трубы, нужно уже летом. Сеть, которая появится по улице Авроры, абсолютно новая. Трубы используются современные – в пенополиуретановой изоляции и с проводниками дистанционного контроля.

Ремонтируемый участок начинается с перекрестка Авроры – Батырской, тянется почти до Рабкоров. Рабочие проложат порядка 700 метров трубопровода.

Котельная по улице Менделеева – одна их крупных в уфимских инженерных сетях. Порядка 500 домов и соцобъектов получают теплый ресурс именно отсюда. Работа здесь не останавливается и летом, а в этом году предстоит даже масштабных объемов. Устройства водогрейных котлов устарели и будут полностью заменены.

Время менять пришло и трубопровод, проходящий под землей по улице Гоголя. Некоторые ошибочно думают, что ведется ремонт дороги. На самом деле полностью обновляют сети от дома №36 по улице Гоголя до жилого здания под №26. Если для автовладельцев есть неудобства, то жители не страдают. Смонтированы байпасные или резервные пути, по которым поступает вода. На этом участке также прокладывают трубы нового вида. Срок их службы выше прежних более чем в два раза. Завершатся работы в начале октября.