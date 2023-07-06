В Уфе спасатели научили отдыхающих оказывать первую помощь

Спасение утопающего – дело нелегкое. Важно сразу оказать ему первую помощь. На это, как правило, есть не более 2-3 минут. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца в критической ситуации могут стать решающими.

Технику оказания первой помощи утопающим показали спасатели. Посетители озера в парке «Кашкадан» смогли на практике закрепить полученные знания.

Более 25 тысяч человек посетило пляж на озере парка «Кашкадан» с 1 июня. Это санкционированный пляж с золотым песком, очищенным берегом и спасателями. Но некоторые посетители пренебрегают правилами и купаются на другой стороне, где в воду заходить нельзя.