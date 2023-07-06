Бизнес-тур для предпринимателей «От А до Я» сделал остановку в Иглинском районе

Это формат выездных форумов. Владельцы собственного дела получают теоретические и практические навыки ведения бизнеса, узнают о мерах государственной поддержки, общаются и обмениваются опытом.

В Иглино приехали предприниматели и бизнес-шерифы из десяти районов республики. Форум проходит в неформальной обстановке с яркими дискуссиями. Участники могут ознакомиться с множеством примеров успешной реализации проектов с помощью господдержки.