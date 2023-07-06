В детском лагере в Башкирии стартовала агросмена

Площадка для будущих агрономов и сельхозработников. В детском лагере Стерлитамакского района запустили агросмену. Для ребят из 12 районов и городов республики читают лекции и проводят мастер-классы по животноводству, растениеводству, лесоводству, пчеловодству и экономике сельского хозяйства. Дети уже побывали на ферме, ознакомились с процессом производства молочной и мясной продукции, самостоятельно испекли хлеб и шоколадные пирожные.

9-летний Радмир Галиев уже знает, что такое дымарь и как успокоить им пчел. Ему об этом рассказывал его дядя-пчеловод. Но само устройство держит в руках впервые. Во время лекции мальчик полностью вжился в роль пасечника.

Рабочая пчела весит лишь 100 миллиграммов, но при этом в своем маленьком медовом зобике умещает нектар до половины своего веса. Медонос приносит нектар в улей, где он ферментируется и превращается в мед. Об этом школьники также услышали впервые в лагере «Колос», где организовали агросмену для детей. Ребята здесь уже 11-й день. За это время они узнали, как изготавливают колбасу и пекут хлеб, увидели, как доят коров и перерабатывают молоко.

Агросмена направлена на профориентирование школьников. Ее организовывают уже второй год в рамках проекта «Агроклассы». В течение трех недель ребята знакомятся с крупнейшими сельхозпредприятиями Стерлитамакского района, слушают лекции и участвуют в мастер-классах от преподавателей аграрного университета.