В Уфе прошел первый бал выпускников УУНиТ

Выпускной бал прошел в столичном парке «Ватан». Дипломы получили первые студенты, окончившие новый Уфимский университет науки и технологий. Сегодня выпускной прошел для пяти тысяч ребят.
Ребята поступили в один вуз, а закончили – другой. Это первые выпускники Уфимского университета науки и технологи, который объединил БГУ и УГАТУ. Но это родной университет. И вот сегодня тысячи вчерашних студентов, а сейчас уже дипломированные специалисты, прощаются с вузом. Не без слёз.
Парад факультетов и институтов, торжественные речи отличников и вальс – ни один выпускной без него представить невозможно.
Специальным подарком для выпускников стало выступление солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова.
Теперь каждый пойдет по своей дороге жизни. С серьезным багажом знаний, полученных в университете.