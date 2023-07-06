В Уфе прошел первый бал выпускников УУНиТ

Ребята поступили в один вуз, а закончили – другой. Это первые выпускники Уфимского университета науки и технологи, который объединил БГУ и УГАТУ. Но это родной университет. И вот сегодня тысячи вчерашних студентов, а сейчас уже дипломированные специалисты, прощаются с вузом. Не без слёз.