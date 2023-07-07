В Стерлитамаке вручили 500-тысячный пожарный извещатель

С 2016 года с помощью этих устройств удалось спасти более 1000 жизней, каждый третий – ребенок. Работа по обеспечению граждан пожарными извещателями признана одной из лучших практик и рекомендована к реализации другим субъектам России. Жители республики могут получить пожарный извещатель, подав заявление через республиканский интернет-портал «Госуслуги», МФЦ, официальный сайт Госкомитета республики по ЧС, а также через Центр профилактики пожаров. В июне добавились две новые категории граждан, которые имеют право на бесплатное получение.