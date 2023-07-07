В Башкирии каждый участник СВО получит персонального социального участкового

За каждым участником СВО из Башкирии будет закреплен специалист службы социальных участковых для поддержки его и членов его семьи. Соответствующее распоряжение подготовил региональный Минтруд.
Согласно документу, руководству стационарных учреждений социального обслуживания и республиканскому центру поручено оказывать помощь семьям участников СВО и на регулярной основе представлять информацию о воинах из Башкирии, которые получили ранения, травмы, контузии и увечья в ходе спецоперации.
Ранее сообщалось о введении новой меры поддержки родных погибших участников СВО в республике: государство предоставит супругам и родителям погибших воинов возможность пройти курс лечения в санаториях Башкирии. Стоимость путевки покроет бюджет – две недели пребывания в санатории обойдется в сумму 60 200 рублей.