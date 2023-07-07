Башкирия вошла в ТОП-5 субъектов страны доступности цен на бензин

В период с 27 июня по 3 июля в Башкирии наблюдался небольшой рост средней стоимости бензина, составивший 0,16%. И все же регион занял одно из лидирующих мест среди субъектов Российской Федерации, где цены на автомобильное топливо являются наиболее доступными.

Согласно последнему отчету Росстата, средняя стоимость автомобильного топлива в регионе теперь составляет 49,75 рубля (в сравнении с 49,67 рублями на предыдущей неделе). К примеру, литр бензина марки АИ-92 можно приобрести по цене 47,51 рубля, АИ-95 – за 51,13 рубля, а более высокооктановые марки, такие как АИ-98 и выше, стоят 60,28 рубля. Стоимость дизельного топлива остается стабильной – 57,56 рубля.

Самый значительный рост цен на автомобильное топливо за указанный период был зарегистрирован в Тыве (3,5%) и Камчатском крае (1,6%). В целом по России цены на бензин повысились в 72 регионах за неделю.

На сегодняшний день самые доступные цены на бензин зафиксированы в Алтайском крае, где литр топлива стоит 47,79 рубля. Также отмечается относительно низкая стоимость бензина в Курганской области (48,8 рубля), Татарстане (49,01 рубля) и Новосибирской области (49,28 рубля). Башкирия занимает пятую позицию среди этих регионов по доступности цен на бензин.