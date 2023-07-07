В Уфе бродячая собака вновь покусала подростка

Накануне в уфимском микрорайоне Инорс бездомная собака накинулась на 15-летнюю девочку. Она была одета в футболку с открытым рукавом, и собака укусила ее за предплечье. По словам мамы девочки, сейчас ребенку назначен курс из шести инъекций против бешенства.

Известно, что собака привязалась к детям возле магазина на новой аллее. Но отстала от них, когда девочки зашли внутрь. Затем дети видели эту собаку на пляже возле своего дома. Люди стали отгонять животное, но девочка осталась стоять рядом, и собака напала на нее.

Мама пострадавшей рассказала, что сумела сделать фотографию собаки. По бирке в ухе видно, что собака стерилизована, однако это не гарантирует того, что она не проявит агрессию.