В Уфе организовали поиски похищенного годовалого ребёнка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте поисков ребёнка.
Жительница Уфы сообщила, что 4 июля её годовалого ребёнка похитил экс-супруг. Когда договориться с мужчиной по телефону не удалось, женщина обратилась в полицию и к волонтёрам.
Приметы ребенка: рост 85 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: белая футболка, зелёные шорты, синие сандалии.
Всех, кому известна любая информация о местонахождении ребёнка, просят срочно передать её на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52 или позвонить по номеру 112.