В Уфе стартует первый ночной забег

В эти выходные башкирскую столицу ждет зажигательная музыка и выступления артистов: с 8 на 9 июля на Проспекте Октября стартует ночной забег, в котором примут участие 1500 бегунов, готовых преодолеть дистанцию в 5 или 10 километров.

Это спортивное событие с каждым годом привлекает все больше участников, включая как профессиональных спортсменов, так и любителей. Они приезжают из разных уголков мира. В этом году к нам прибудут спортсмены из Египта, Казахстана и Беларуси, а также из 17 регионов и 111 городов страны.